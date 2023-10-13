موقع أكسيوس يكشف تفاصيل اجتماع عسكري إسرائيلي رفيع قبل ساعات من طوفان الأقصى

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلا عن 3 مسئولين إسرائيليين – لم يكشف عن هويتهم – أن المخابرات الإسرائيلية "رصدت علامات على وجود نشاط" لحركة حماس في غزة، لكن كبار قادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) "قرروا عدم وضع القوات في حالة تأهب قصوى".



وقال المسئولون الإسرائيليون، إن الاستخبارات رأت الجمعة الماضي - أي اليوم السابق لإطلاق المقاومة الفلسطيينية عملية طوفان الأقصى - "علامات على نشاط حماس في غزة، تشير إلى أن الجماعة ربما كانت تستعد لهجوم".



وبحسب الموقع الأمريكي، فإن القادة الإسرائيليين "أجروا مشاورات رفيعة المستوى، مساء الجمعة"، أي قبل ساعات من هجوم حماس، وذلك لفهم طبيعة المعلومات المخابراتية الجديدة.



وقال مسئولون إسرائيليون إن "أحد الاحتمالات التي أثيرت في المشاورات، هو وضع قوات الجيش في حالة تأهب قصوى في محيط قطاع غزة، بسبب احتمال وقوع هجوم". ولكن بعد المشاورات، قرر القادة العسكريون "انتظار وصول المزيد من المعلومات المخابراتية"، وفق الموقع.



ورفض الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الرد على طلب "أكسيوس" التعليق.



وتتعرض إسرائيل لانتقادات طالت الجوانب المخابراتية والأمنية، بشأن كيفية فشلها في صد هجمات "طوفان الأقصى"، الذي أسفر عن مقتل المئات وأسر عشرات الإسرائيليين.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة إن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى أكثر من 1300 شخص من بينهم 220 عسكريا.



كما أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 1573 فلسطينيا وإصابة 7262 أخرين.