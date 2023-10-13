قرر القائمون على حفل الفنان تامر عاشور والفنان بهاء سلطان، والفنان عايض، ضمن مهرجان «ليلة عمر الغنائي» في دورتة الثانية بالكويت، والذي كان من المقرر إقامته اليوم الجمعة، إلغاء الحفل تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وكان أعلن القائمون عن مهرجان «ليلة عمر الغنائي» في دورتة الثانية، عن نفاذ تذاكر الحفل الغنائي الذي يحييه الفنان تامر عاشور، والفنان بها سلطان، والفنان عايض بدولة الكويت، يوم الجمعة، عن نفاذ كافة تذاكر الحفل.

وسافر الفنان تامر عاشور إلى الكويت صباح الأربعاء الماضي، بعد ساعات من عقد قرانه على الإعلامية نانسى نور، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، وذلك من أجل حفله بالكويت يوم الجمعة.

وكان شارك تامر عاشور جمهوره عب حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، بعض من صور جلسة التصوير التي خضع لها مع زوجته قبل بدء حفل زفافه، معلقا: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراننا».