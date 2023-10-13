فرنسا تفرق احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه

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استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لتفريق احتجاج مؤيد للفلسطينيين في العاصمة باريس.

وتجمع المئات من المتظاهرين وسط المدينة للتنديد بالقصف الإسرائيلي على غزة، وبالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه إسرائيل، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وكانت السلطات الفرنسية حظرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بسبب ما قالت إنها "مخاوف تتعلق بالنظام العام بعد سلسلة من الهجمات المعادية للسامية".

ومنذ السبت، أعلن الاحتلال الإسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

وتواصل مقاتلات الاحتلال، شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان.