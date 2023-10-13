الجيش الألماني يستعد بشكل احترازي لإجلاء ألمان من إسرائيل

يستعد الجيش الألماني بشكل احترازي لإجلاء مواطنين ألمان من إسرائيل.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية ليلة الخميس/الجمعة أنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية الألمانية تم البدء في "إجراءات وقائية تحضيرية" في ضوء تصاعد العنف الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأضافت الوزارة: "في حال حدوث مزيد من التدهور في الوضع، فإن وحدة الإجلاء العسكرية التابعة للجيش الألماني ستكون جاهزة".

وأوضح الجيش أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان "أن الحكومة الألمانية اتخذت جميع الترتيبات اللوجستية اللازمة للإجلاء السريع من قبل القوات الجوية في حال تعطل الطيران المدني من إسرائيل".

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين الإجراءات إرسال فرق دعم مشتركة لإدارة الأزمات تابعة لوزارة الخارجية رفقة جنود من الجيش الألماني إلى إسرائيل ودول مجاورة.

يُذكر أن الحكومة الألمانية أرسلت خلال السنوات الأخيرة طائرات تابعة للقوات الجوية وجنودا مدججين بالسلاح عدة مرات لنقل مواطنين ألمان وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية خارج مناطق حربية.

وقد أوضح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بالفعل أن هذا سيكون ممكنا الآن بصورة مبدئية في حال حدوث تصعيد في إسرائيل، وقال أول أمس الأربعاء: "نحن مستعدون دائما للقيام بما يجب القيام به إذا استدعى الوضع في إسرائيل وتقييم الشئون الخارجية لديوان المستشارية ووزارة الخارجية ذلك".