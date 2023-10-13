الأسد يدعو إلى تكاتف الجميع لوقف جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

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بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق اليوم الجمعة، التطورات في غزة والضفة الغربية و"التصعيد الإسـرائيلي الخطير" ضد الشعب الفلسـطيني.

وأكد الأسد "على خطورة ودموية ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في قصف المدنيين بقطاع غــزة وتشريدهم"، ودعا إلى "وجوب تكاتف الجميع لوقف الجرائم التي ترتكبها إسـرائيل ضد الشعب الفلســطيني مستخدمة الأسـلحة المحرمة دولياً".

وشدد الأسد على "الوقوف مع الشعب الفلســطيني ونضاله المشروع ضد الاحتـلال الإسرائيـلي لنيل حقوقه المسلوبة منذ أكثر من سبعة عقود".

واعتبر الأسد أن "الجـرائم والمجازر التي يرتكبها اليوم كيان الاحـتلال بحق الفلسـطينيين هي محاولة منه للضغط على الشعب الفلســطيني للتنازل عن حقوقه المشروعة".

وشدد أن "الإنكار المستمر لحق الشعب الفلســطيني في إقامة دولته المستقلة والعيش بكرامة وحرية هو السبب الرئيسي لما تشهده الأراضي الفلسـطينية اليوم".

وتابع "أنّ المنطقة لن تشهد الاستقرار إذا استمر الكيان الصـهيوني والدول الغربية بهذا الإنكار ومحاولة طمس تلك الحقيقة التاريخية والإنسانية، وأنه يجب على الكيان الصـهيوني تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة".

من جانبه، أكد عبد اللهيان "على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الجـرائم التي يرتكبها الكيان الصـهيوني بحق الشعب الفلسـطيني".

ووصل الوزير الإيراني إلى دمشق ظهر اليوم قادما من بيروت.