مصادر في الإدارة الأمريكية: واشنطن قد ترسل قوات إلى الشرق الأوسط حسبما تفرضه تطورات الوضع

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها إن واشنطن يمكن أن تعيد النظر في قرار عدم إرسال قوات إلى الشرق الأوسط على خلفية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت المصادر إن قرار إرسال الولايات المتحدة قوات للشرق الأوسط مرتبط بمدى تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكدت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن "الوضع يزداد تعقيدا ويشكل تحديا لقادة الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية أزمة الرهائن" لدى كتائب القسام في قطاع غزة.

وكانت إدارة بايدن استبعدت في وقت سابق إرسال قوات إلى المنطقة، لتحرير الأمريكيين الأسرى لدى حماس. لكن هذا القرار، الذي أعلنه مسؤول كبير في البيت الأبيض، قد يتم التراجع عنه، بحسب المصادر في الإدارة الأمريكية.

وكان قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي الخميس إن الإدارة الأمريكية ليس لديها خطط لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل.

ورفض كيربي تحديد ما إذا كانت إدارة واشنطن تعتبر تصرفات إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة مقبولة.

وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل مسألة إرسال قنابل ذكية كجزء من المساعدة العسكرية.

ويقوم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بزيارة لإسرائيل الجمعة يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في خضم العمليات الحربية، وفق ما أفاد مسؤول دفاعي أمريكي.