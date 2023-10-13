وزير خارجية إيران يصل سوريا لبحث القتال بين حماس وإسرائيل

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة السورية دمشق، ظهر اليوم الجمعة، قادما من بيروت وسط القتال الدائر بين حماس وإسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي عبد اللهيان بنظيره السوري فيصل المقداد، يليه عقد مؤتمر صحفي مشترك.

وكان الوزير الإيراني بدأ أمس الخميس جولة عربية، شملت بغداد وبيروت والآن دمشق، وذلك لإجراء مباحثات مع شركاء إيران بشأن التصعيد في قطاع غزة منذ الأسبوع الماضي.

كان الوزير الإيراني قد حذر، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت، "من امتداد الأحداث الجارية في غزة الى مناطق أخرى في المنطقة، إذا لم يوقف (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو حربه المدمّرة ضد القطاع"، مشيرا إلى أن "ما قامت به حركة حماس كان ردا على سياسة نتنياهو وجرائم إسرائيل"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وأضاف "المهم بالنسبة إلينا هو أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه، وهذا هو هدف زيارتي، وأقترح عقد اجتماع لقادة المنطقة للبحث في الأوضاع".

من جهته، أكد ميقاتي "ضرورة بذل كل المساعي الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان".