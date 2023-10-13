أوستن: الجيش الأمريكي مستعد لنشر المزيد من الأصول العسكرية لمساعدة إسرائيل

تعهد اليوم الجمعة، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتقديم مزيد من الدعم العسكري لإسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس.



وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل وبجانبه وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت اليوم: "لقد عززنا أسراب الطائرات المقاتلة الأمريكية في الشرق الأوسط، ووزارة الدفاع الأمريكية على استعداد تام لنشر أصول إضافية، إذا لزم الأمر".



وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل حاملة طائرات وسفنا حربية والعديد من الطائرات المقاتلة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من إسرائيل. ولكن إدارة بايدن قالت بصورة متكررة إنها لن ترسل قوات أمريكية.



وأضاف أوستن: "حماس مثل داعش، ليس لديها ما تقدمه سوى التعصب الأعمى والتعصب الدينى ضيق الأفق والموت".



وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة على علم مسبق بشأن الهجمات، قال أوستن: "كل ما يمكنني قوله هو أننا لو كنا قد علمنا أو نعلم بهجوم وشيك ضد أحد الحلفاء، لكنا سنبلغ ذلك الحليف بوضوح".