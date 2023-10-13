الخارجية الأمريكية: لا يمكن لأمريكا ولا إسرائيل تهجير غزة من أهلها ونقلهم لمصر

رد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، على ما يُشاع حول مطالبة بعض القادة في إسرائيل، أهالي غزة الاحتشاد نحو الحدود المصرية ومغادرة القطاع.



وأكد خلال مداخلة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه ليس بإمكان الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي دولة أخرى، فرض هذا الأمر أو غيره على مصري، مشددًا على أن القيادة السياسية المصرية تتخذ القرارات المناسبة لها.



وأشار إلى مناقشة الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة المصرية، حول سبل الإفراج عن الأسرى لدى حماس، هذا إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحا أنه بعد ساعات من بدء طوفان الأقصى كان هناك تواصل بين أمريكا ومصر.



وتوجه المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، بالشكر للدولة المصرية، على جهودها المبذولة من أجل محاولة إيصال المساعدات لقطاع غزة.



ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل في زيارة لمدة ثلاثة أيام، للشرق الأوسط، صباح اليوم، في ظل تواصل القتال بين إسرائيل وحركة حماس لليوم السادس.