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آيسلندا تتجه لإجراء انتخابات مبكرة بعد فشل الائتلاف

ريكيافيك - د ب أ
نشر في: الأحد 13 أكتوبر 2024 - 11:16 م | آخر تحديث: الأحد 13 أكتوبر 2024 - 11:16 م

تتجه آيسلندا صوب إجراء انتخابات مبكرة بعدما أعلن رئيس الوزراء بيارني بنديكتسون اليوم الأحد، انتهاء الائتلاف الحكومي بالبلاد.

وقال بنديكتسون، الذي يقود ائتلافا بين حزبه، حزب الاستقلال الليبرالي المحافظ والحزب التقدمي وحزب الحركة اليسار الأخضر في مؤتمر صحفي في ريكيافيك، إن الأحزاب الثلاثة اختلفت بشأن التعامل مع طالبي اللجوء وقضايا الطاقة.

ومن المقرر الآن أن يطلب رئيس الوزراء غدا الاثنين من الرئيسة هلا توماسدوتير إقالة الحكومة وحل البرلمان ، وأضاف أنه قد يتم إجراء انتخابات مبكرة في 30 نوفمبر.

وكان من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد في سبتمبر 2025. وقال بنديكتسون إنه سيقود حزبه في الانتخابات المقبلة.

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