إقبال جماهيري على عروض اليوم الرابع من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

حظت عروض اليوم الرابع من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته السابعة، بإقبال جماهيري كبير، حيث تكدس الجمهور على أبواب المسارح، وجاء بعضهم قبل موعد العرض بساعتين حتى يتمكنوا من إيجاد مكان لهم لمشاهدة العروض.

وكانت العروض هي "الشقة" تأليف محمد عز وإخراج يوركا، على مسرح النهار، ثم عرض "السد" تأليف إسراء محبوب وإخراج محمد عبد الوارث على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، ثم "آل ويلر" تأليف وإخراج أمنية حسن على مسرح الهوسابير.

وانطلقت الورش التدريبية في القاهرة والإسكندرية، وشملت التمثيل والإضاءة والرقص المعاصر، وغيرها، وحرص المدربون على مد ساعات التدريب أكثر مما هو مقرر لها، مؤكدين أنهم يمنحون المتدربين هذه الجرعات المكثفة كمفاتيح يستندون إليها لتطوير أنفسهم، فيما طالب المتدربون باستمرار الورش طوال العام.

واستطاع المهرجان أن يحول "شعاره "المسرح للجماهير" إلى حقيقة واقعة يمكنك أن تشاهدها وتلمسها اليد المجردة في شوارع القاهرة وقاعات مسارحها.

ويشاهد الجمهور الليلة ثلاثة عروض هي: "يمين في أول شمال" إخراج عبد الله صابر، "ساحر الحياة" إخراج بدر أحمدي، "اليستيس" إخراج ماركو نبيل.