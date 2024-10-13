استشهاد أسير فلسطيني من بيت لحم في مستشفى إسرائيلي

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، استشهاد أسير فلسطيني -37 عاما- في مستشفى سوروكا الإسرائيلي.

وقالت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن "هيئة الشئون المدنية تبلغت من قبل الاحتلال، باستشهاد الأسير محمد منير موسى أول أمس الجمعة".

وأضاف البيان، أن "الأسير معتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 20 أبريل 2023 وهو الاعتقال الأول له حيث كان يقبع بحسب ما هو متوفر من معلومات في سجن (ريمون)، وما يزال موقوفا، وهو متزوج وأب لثلاث طفلات".

وتابع البيان: "إن الأسير وقبل اعتقاله لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية مزمنة، كما لا تتوفر معلومات كافية عن ظروف استشهاده"، مؤكدا أنّ "جرائم الاحتلال الممنهجة بما فيها جرائم التّعذيب، والجرائم الطبيّة، وجرائم التّجويع، شكّلت الأسباب المركزية لاستشهاد 40 أسيرا ومعتقلا بعد تاريخ السابع من أكتوبر الماضي".

وأشار البيان أن "عدد الشهداء المعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر الماضي المعلن عنهم، ارتفع إلى 41، من بينهم 24 من غزة".

ووفق البيان، "يرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم إلى 278".