شريف الجبلي: مصر قادرة على تحقيق نمو كبير في الصناعات الكيماوية والمنافسة عالميا

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، إن مصر تمتلك صناعات قابلة للنمو «بشكل كبير جدا»، مثل الصناعات الكيماوية، التي تعد بين أكبر الصناعات في مصر حاليا.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» عبر شاشة «المحور»، مساء السبت، إن مصر لديها مميزات قوية بسبب توفر الخامات، مثل الرمال البيضاء المستخدمة في صناعة الزجاج، والتي بدأ العمل على تصنيعها محليا بدلا من تصديرها واستيراد الزجاج.

وأوضح أن صناعة الزجاج في مصر، على الرغم من تطورها إلا أنها لا تزال قابلة للتطور بشكل كبير للغاية؛ لتصبح مصر مركزا كبيرا لصناعة الزجاج على مستوى العالم وتصدره للخارج.

وأضاف أن الفريق كامل الوزير شدد على ضرورة تقليل تصدير الخامات قدر الإمكان، مثل الرمال البيضاء والفوسفات والفلسبار (أملاح معدنية)؛ لأنها تشكل قاعدة لصناعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة يمكن البناء عليها.

ونوه إلى أهمية صناعة البتروكيماويات، في ظل امتلاك مصر الغاز الطبيعي كمادة خام أساسية يمكن تحويلها إلى خام بلاستيك ثم إلى صناعات تحويلية، مؤكدا أن مصر لديها الحلقة المتكاملة لهذه الصناعات التي تمكنها من المنافسة دوليا.



