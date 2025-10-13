وزير الصحة يبحث مع سيمنز هيلثينيرز التعاون في تطوير البنية التحتية الصحية والتحول الرقمي

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، بممثلي شركة «سيمنز هيلثينيرز» العالمية، على هامش فعاليات «قمة الصحة العالمية 2025» المنعقدة في برلين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025، لبحث تعزيز الشراكة في تطوير البنية التحتية الصحية، ودعم التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا الطبية في مصر.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص مصر على تعميق التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في التكنولوجيا الطبية، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030» لتحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

واستعرض اللقاء تقدم تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في مارس 2025 بين وزارة الصحة و«سيمنز هيلثينيرز»، والتي تركز على تطوير المنظومة التشخيصية في المستشفيات الحكومية من خلال توفير أجهزة متطورة للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والقساطر العلاجية، إلى جانب إنشاء مركز وطني للتحكم الرقمي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن اللقاء تناول تركيب 90 جهاز ماموجرام ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وتفعيل مركز تحكم رقمي بالإدارة العامة للأشعة في 6 مستشفيات كمرحلة أولى بحلول ديسمبر 2025. كما تم بحث إنشاء مركز لصيانة وتجديد أجهزة الأشعة المتقدمة، ووحدة للتدريب في الإسماعيلية لتأهيل الكوادر الطبية والفنية.

وقال إن الجانبين ناقشا التعاون في إنشاء معامل مركزية ذكية بمدينة بدر، وتوسيع برامج التدريب عبر «أكاديمية سيمنز هيلثينيرز»، ودعم المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وسرطان الثدي. كما تم استعراض تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص، وتطوير مستشفيات ذكية صديقة للبيئة، وتوطين تصنيع الأجهزة الطبية عبر شراكات محلية، مع التركيز على تعزيز الخدمات الصحية في المناطق النائية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المتحدث الرسمي إلى عرض «سيمنز هيلثينيرز» لإنشاء مركزين لعلاج السكتة الدماغية في مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، بالتعاون مع الجمعية العالمية للسكتة الدماغية، مع توفير التدريب اللازم. كما استعرضت الشركة جهاز CT Photon Counting المتقدم لتشخيص أمراض القلب والأورام.

ولفت إلى أن الوزير اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر لضمان تنفيذ المشروعات المشتركة، مشيدًا بالشراكة مع «سيمنز هيلثينيرز» كنموذج للابتكار ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري.