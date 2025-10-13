صحة المنيا تطلق دورات تدريبية معتمدة لتعزيز مهارات الكوادر الطبية في التحول الرقمي

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، بالتعاون مع مركز التدريب الرئيسي بوزارة الصحة، عن انطلاق دورات الربع الأول طبقًا لخطة التدريب المعتمدة من وزارة الصحة، وتشمل دورات تدريبية مكثفة للعاملين للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL)، ودورات في الأمن السيبراني، في خطوة عملية نحو تنمية مهارات الكوادر الطبية والإدارية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي.

جاءت هذه الدورات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمهندس عمرو عابد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وتحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والمهندس محمد عبد الظاهر زيدان مدير مركز تدريب المنيرة، وبرعاية الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، اهتمامًا خاصًا بتطوير مهارات العاملين.

وانطلقت الدورات اليوم وتستمر حتى 30 نوفمبر 2025، في مركز التدريب المعتمد التابع للمديرية.

وعلى هامش انطلاق الدورات التدريبية، استقبل الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة وكيل المديرية، بحضور داود عدلي مدير إدارة نظم المعلومات ومركز التدريب، وياسر عبد الله حسين أحد المدربين المعتمدين بوزارة الصحة، لمناقشة سير العملية التدريبية وتأكيد دعم المديرية الكامل للمركز.

يُعقد التدريب في مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والإحصاء (فرع المنيا)، التابع للمركز القومي لمعلومات وزارة الصحة والسكان، وهو مركز معتمد من ICDL Arabia وأكاديمية سيسكو للشبكات (Cisco Networking Academy).

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الدورات تأتي بمبادرة من مركز تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة الصحة، وتهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة العاملين بالمديرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والإحصاء.

كما تُعقد بالمركز امتحانات شهادة ICDL المعتمدة الخاصة بالتحاق الأطباء بالزمالة المصرية على مستوى إقليم الصعيد، كونه معتمدًا رسميًا لدى الزمالة المصرية.

لا يقتصر عمل المركز على دورات ICDL فحسب، بل يمتد ليقدم كورسات معتمدة دوليًا ومحليًا مثل كورس IT Essential، وكورس Cyber Security، وأساسيات الحاسب الآلي، وأساسيات الشبكات والإنترنت، والعديد من تدريبات الميكنة والتحول الرقمي.

ويضم المركز نخبة من المدربين ذوي الكفاءة العالية والمعتمدين من وزارة الصحة وأكاديمية Cisco، والذين حصلوا على شهادات (تدريب المدربين).

ويؤكد المشرفون أن المركز يطبق أعلى معايير الجودة والكفاءة التدريبية لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمتدربين، تماشيًا مع خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية.