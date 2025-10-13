جيش الاحتلال يعلن وصول 7 أسرى إلى نقطة استقبال أولية في إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، وصول سبعة أسرى إلى نقطة الاستقبال الأولية في ما سماها الأراضي الإسرائيلية.

وقال في بيان: "يرافق مسئولون من إدارة الموارد البشرية والطبية في الجيش الإسرائيلي كلاً من إيتان مور، وألون أوهيل، وزيف بيرمان، وغالي بيرمان، وجاي جلبوع-دلال، وعمري ميران، وماتان إنغريست، وسيخضعون لتقييم طبي أولي، ثم يلتقون بعائلاتهم في نقطة الاستقبال في قطاع غزة».

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه مستعد لاستقبال المزيد من الأسرى الذين سيتم نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.

ويجري إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة على دفعتين متتاليتين، بدأت الأولى من منطقة "نتساريم" عند الساعة الثامنة صباحا، تليها دفعة ثانية من خان يونس ومخيمات الوسطى في العاشرة صباحا.

وتأتي هذه التطورات ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه خلال مفاوضات شرم الشيخ.