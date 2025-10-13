 ترامب أمام الكنيست: اليوم توقفت صافرات الإنذار - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 2:57 م القاهرة
ترامب أمام الكنيست: اليوم توقفت صافرات الإنذار


نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 2:26 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 2:26 م

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أمام الكنيست الإسرائيلي عودة الرهائن الإسرائيليين بأنها "لحظة فرح عميق وأمل متجدد وإيمان"، مشيرا إلى أهمية توجيه الشكر لله القادر على كل شيء، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، حسب قوله.

وقال ترامب: "بعد عامين عصيبين من الظلام والأسر، يعود 20 شجاعا إلى أحضان عائلاتهم؛ ليستقروا على هذه الأرض المقدسة إلى الأبد"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بعد سنوات طويلة من الحرب والخطر المستمر، اليوم تعمّ البلاد الهدوء، والمدافع صامتة، وصافرات الإنذار توقفت، والشمس تشرق على أرض مقدسة أخيرا في سلام".

واعتبر أن اليوم ليس محض نهاية حرب، بل بداية عهد من الإيمان والأمل، وانطلاق عهد جديد من الانسجام والوفاق الدائم لإسرائيل وجميع شعوب المنطقة".

وشدد ترامب على أنه "الفجر التاريخي لشرق أوسط جديد"، معربا عن تقديره لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه "رجل ذو شجاعة استثنائية وحب للوطن، وساهمت شراكته بشكل كبير في جعل هذا اليوم ممكنا"، وفقا لقوله.

