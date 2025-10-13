تراجع صادرات الصين إلى أمريكا بنسبة 27% في سبتمبر

تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 27% تقريبا في سبتمبر الماضي مع انهيار الهدنة التجارية وتهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية أعلى، في حين زادت الصادرات الصينية ككل إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أشهر.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم زيادة صادرات الصين إلى مختلف دول العالم بنسبة 3ر8% سنويا إلى 5ر328 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين. كما زاد معدل نمو الصادرات خلال سبتمبر الماضي بشدة عن الشهر السابق الذي سجل 4ر4% سنويا.

في المقابل تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي. وكانت قد تراجعت في أغسطس بنسبة 33%.

وتبدو النظرة المستقبلية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين ضبابية مع انهيار الهدنة التجارية بينهما، وتبادل الجانبين فرض رسوم جمركية جديدة وإجراءات انتقامية أخرى.

وفي ظل ضغوط سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى حث شركات التصنيع على نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة، توسع الصين أسواق منتجاتها في مناطق أخرى.

وزادت صادرات الصين إلى جنوب شرق آسيا بنسبة 6ر15% خلال الشهر الماضي، في حين زادت الصادرات إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا بنسبة 15% و56% على التوالي.

وقال جاري نج كبير المحللين الاقتصاديين في شركة ناتيكسيس،: "لا تزال صادرات الصين تظهر مرونة نظرا لانخفاض التكاليف ومحدودية خيارات الاستبدال عالميا على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية".

يأتي ذلك في حين تجددت التوترات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية وضوابط تصدير على البرمجيات "الحساسة".

جاء ذلك بعد أن أعلنت الصين اعتزامها فرض رسوم جديدة على السفن الأمريكية الصنع أو الملكية في الموانئ الصينية ردا على خطة أمريكية لفرض رسوم موانئ على السفن الصينية التي ترسو في البلاد. كما وسعت بكين نطاق قيود التصدير على بطاريات أيونات الليثيوم والمعادن النادرة والتقنيات ذات الصلة.