دونالد ترامب: يمكننى رئاسة الحكومة الإسرائيلية

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إمكانية عزله ومن النظام الانتخابي فى إسرائيل، بقوله إنه يمكنه تولى منصب رئيس وزراء إسرائيل.

وشدد ترامب -في كلمة ألقاها أمام حشد ذي أغلبية يهودية، أثناء فعالية عقدت في نيويورك، ضمن إطار حملته الانتخابية- على أن إدارته تعمل جاهدة على دعم إسرائيل، مشيرا إلى أن نسبة تأييده في إسرائيل تبلغ نحو 98%.

وتابع: "في الواقع، إذا حدث شيء هنا فإنني سأتوجه إلى إسرائيل وسأتولى منصب رئيس الوزراء على وجه السرعة".

وتطرق ترامب، لأول مرة منذ شهرين، إلى مشاورات تشكيل الحكومة في إسرائيل بعد انتخابات الكنيست الثانية منذ بداية العام، متسائلا عن ماهية النظام الانتخابي في إسرائيل.

وتابع: "لدينا أنواع مختلفة من الصراعات، ونعرف على الأقل من هو الزعيم، وهم مستمرون في خوض الانتخابات دون أن ينتخبوا أحدا".