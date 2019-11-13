إصابة عدد من قوات الأمن العراقية بقنابل يدوية في بغداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم الأربعاء، أن عددا من قوات بغداد بينهم ضابط أصيبوا بجروح خلال تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد اليوم أن "عددا من مقاتلي قيادة عمليات بغداد أصيبوا بجروح مختلفة بينهم أمر فوج بعد قيام أحد العناصر المندسة ضمن المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بإلقاء قنبلة يدوية استهدفت قواتنا الأمنية المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين".

ودعا البيان المتظاهرين إلى "ضرورة إبعاد العناصر المندسة بين صفوفهم لكي لا يسيئوا إلى سلمية التظاهر".

وبحسب شهود عيان، فإن ساحة التحرير اكتظت اليوم بالمتظاهرين بعد انضمام طلبة المدارس بكافة مراحلهم إضافة إلى طلبة المعاهد والجامعات من الأسرة التعليمية استجابة لدعوة نقابة المعلمين لدعم مطالب المتظاهرين المشروعة.

وذكر الشهود أن أصوات إطلاق نار متقطعة سمعت عند ساعات الصباح في ساحة الخلاني المحصنة بالكتل الاسمنتية باتجاه ساحة التحرير.