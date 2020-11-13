قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه سيتم إرسال لجنة موسعة من فرق الترصد والطب الوقائي غدا السبت إلى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، مسقط رأس لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح؛ لإجراء مسح بالقرية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة ستجري فحصا ومسحا شاملا لجميع المخالطين من أسرة وأقارب وأهالي القرية للاعب الدولي محمد صلاح، والذين تواجدوا خلال حفل زفاف شقيقه بالقاهرة مطلع الأسبوع الماضي، والذي أصيب اليوم الجمعة، بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه إذا ثبتت أية أعراض من خلال اللجنة التي ستجري بالمسح على المخالطين، سيتم تقيم كل حالة حسب الأعراض ومدى ضرورة النقل للعزل الصحي بالمستشفيات من عدمه، مع المتابعة المستمرة للقرية خلال الفترة المقبلة.