تركيا تسجل 3045 إصابة و93 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسجيلها 3 آلاف و45 إصابة و93 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع لكلا المؤشرين.



وأفادت الوزارة- في إحصائية يومية حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم- بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 407 آلاف و939 حالة.



وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية المسجلة بالفيروس، والذي بلغ في 11 نوفمبر 2693 حالة، وفي 12 نوفمبر 2841.



وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 11 ألفا و326 شخصا بعد تسجيل 93 حالة جديدة مقابل 81 في 11 نوفمبر، و88 في 12 نوفمبر، مشيرة إلى شفاء 2010 مرضى ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 348 ألفا و804 أشخاص.



وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد جديد للإجراءات الوقائية والقيود العامة؛ لوقف تسارع انتشار المرض.