مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة خلال ضبطه بالدقهلية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية لمواجهة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة وما بحوزتهم من أسلحة نارية يستخدمونها في فرض سيطرتهم وترويع المواطنين وحماية نشاطهم الإجرامي.

تمكن رجال القطاع من تحديد مكان اختباء العنصر الإجرامي الهارب وشهرته "السيد صبري" (عاطل - 32 سنة)، مقيم دائرة مركز الجمالية بمديرية أمن الدقهلية (مُسجل سرقات عامة وسبق اتهامه في عده قضايا "سرقة بالإكراه، سلاح ناري، مخدرات، عاه ، ضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا سرقة بالإكراه)، داخل منزل مهجور بعزبة حافظ دائرة المركز.



تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، ومجموعات قتالية من الأمن المركزي.



ولدي استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل لإحكام السيطرة عليه خشية تعرض المواطنين للخطر، حتى تم إسكات مصدر النيران.



تبين مصرعه وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية و2 خزينة - فرد محلي - 55 طلقة مختلفة الأعيرة - 2 كجم بانجو 1200 جنيه - دراجة نارية بدون لوحات معدنية)، وأخطرت النيابة العامة وتوليت التحقيق.





