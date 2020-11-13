وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بمساندة الشعب ويصف الحوثيين بالنازيين

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ‏إن "مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت منذ انقلابها آلاف الجرائم والانتهاكات التي لم يسبق لها مثيل بحق المدنيين من قتل وإخفاء قسري وتعذيب وتجنيد إجباري وتشريد وتفجير للمنازل ونهب للممتلكات العامة والخاصة".

‏

وأضاف وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الجمعة: "إن الجرائم والانتهاكات الحوثية خلّفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمصابين بإعاقات دائمة، ومختطفين، وملايين النازحين داخل اليمن وخارجه، ومعدلات غير مسبوقة للفقر والبطالة ومأساة إنسانية هي الأكبر عالميا".

‏

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي بدعم الحكومة والشعب اليمني في مواجهة ما وصفه بـ"النازية الحوثية"، ومعركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار، والحيلولة دون تحويل اليمن منطلق لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.