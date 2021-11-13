الأهلي يتأهل لنهائي دوري مرتبط السلة

تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجتسي بوش، لنهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2021 - 2022.

وصعد الأهلي للنهائي عقب فوزه على نظيره الجزيرة والذي يقوده فنيا "ريكارد كاساس" بنتيجة 76 - 72.

وكان مرتبط سلة الأهلي تحت 18 سنة قد فاز على نظيره الجزيرة بنتيجة 74 - 70، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على الصالة الفرعية بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي في نصف النهائي مع نظيره الاتحاد والذي حجز بطاقة الصعود عقب فوزه على جاره سموحة السكندري.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.