 خيري رمضان عن سائق أتوبيس المنصورة: أثبت تعاطيه للمخدرات - بوابة الشروق
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خيري رمضان عن سائق أتوبيس المنصورة: أثبت تعاطيه للمخدرات

خالد حسام الدين
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 3:59 ص | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 3:59 ص

أعرب الإعلامي خيري رمضان، عن حزنه وتعازيه لأهالي الضحايا والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس ركاب في ترعة الرياح التوفيقي بميت غمر بمحافظة الدقهلية، والذي أسفر عن وفاة 20 شخص وإصابة عدد من المواطنين.

وقال الإعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم "خالص العزاء لأسر المتوفين ونتمنى الشفاء لكافة المصابين، حادث مؤسف ومأساوي، الأتوبيس كان يقل 46 راكبًا أغلبهم من الطلبة، وهناك عائلة واحدة توفي 6 من أفرادها".

وأشار الإعلامي خيري رمضان، إلى أن الحادث مؤسف والتحليل الأولى لسائق الأتوبيس أثبت تعاطيه للمخدرات،والنيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قائلا: "مفيش حاجة ممكن تبرد نار أهالي ضحايا أتوبيس المنصورة".

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