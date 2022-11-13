نفى مصدر مسئول داخل النادي الأهلي ما تردد مؤخرا حول تفكير النادي الأهلي، في اتخاذ إجراءات الشطب ضد لاعب الأهلي السابق مصطفى يونس، على خلفية هجومه المتكرر على مجلس إدارة النادي الأهلي، خاصة خلال آخر ظهور له في قناة نادي الزمالك.

وقال المصدر: "هناك ربط ما، بين قرار مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير بإحالة ملف شطب عضوية هناء حمزة لاعبة الطائرة السابقة في النادي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وبين هجوم مصطفى يونس مؤخرا، الأمر الذي دفع البعض للتفكير في أن الأهلي يدرس اتخاذ هذه الخطوة، وهي لم تحدث حتى الآن."

وأضاف "بالفعل هناك إجراءات اتخذت في ملف شطب عضوية هناء حمزة وإبراهيم عيسى، على خلفية هجومها على إدارة النادي، فبحسب اللوائح، لا يجوز لمجلس الإدارة إحالة ملف أي على الجمعية العمومية لشطبه، إلا بعد اتخاذ إجراءات قانونية، من التحقيق، ومعرفة إذا كانت اللائحة تنطبق على المتجاوز أم لا، وما هي التوصية القانونية التي تتخذ في حالته، وهي إجراءات تمت بالفعل في حالة الثنائي، وسيتم عرضها على الجمعية العمومية المقرر إقامتها في يومي ٢٨-٢٩ من شهر نوفمبر الجاري، والقرار الآن أصبح قرار الجمعية، سواء بالموافقة على الشطب، أو رفضه".

وأتم:"هناك متابعة دائمة، لأي تجاوزات تحدث في حق النادي الأهلي، وفي حالة انطباق شروط المخالفة على أي عضوٍ، سيتم عرض الأمر على اللجنة المختصة بهذا الشأن، ثم عرض قراراها على مجلس إدارة النادي".