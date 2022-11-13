روسيا وأمريكا تخفقان في الاتفاق على صيغة بيان مشترك بعد القمة المنعقدة في كمبوديا

أخفقت روسيا والولايات المتحدة في الاتفاق على صيغة لبيان مشترك بعد انعقاد قمة تضم 18 دولة في كمبوديا، مما يجعل من غير المرجح أن تتوصل مجموعة العشرين (جي 20) لإجماع في إندونيسيا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حمل الولايات المتحدة وحلفاءها مسؤولية عدم التوصل لاتفاق، وقال اليوم الأحد إنهم "أصروا على صيغة غير مقبولة إطلاقا بشأن الوضع في أوكرانيا".



وأضاف أن أمريكا نجحت في تقسيم رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تتألف من عشر دول، كما اتهم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتكثيف نشاطه في المنطقة.



وترفض روسيا وصف غزوها لأوكرانيا بالحرب، وتطلق عليه بدلا من ذلك" عملية عسكرية خاصة".



وقال لافروف في كمبوديا قبل حضور قمة جي 20 في بالي" هناك توجه واضح لعسكرة المنطقة عبر تنسيق جهود الحلفاء المحليين لأمريكا مثل استراليا ونيوزيلندا واليابان من خلال توسيع الناتو".