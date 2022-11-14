درة تخطف الأنظار بفستان منفوش في مهرجان القاهرة السينمائي

بدأت اليوم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ44 برئاسة النجم حسين فهمي، وتحمل اسم الفنان الراحل سمير صبري، وتشهد أكثر من مائة فيلم سينمائي.



وحضرت الفنانة درة حفل الافتتاح، ووقفت على السجادة الحمراء، حيث خطفت الأنظار نحوها بإطلالة جذابة من خلال فستان رصاصي اللون، وحضر أيضا عدد كبير من النجوم منهم الفنان باسم سمرة، إنجي وجدان، وهدى الإتربي، مادلين طبر، ليلى علوي، سلمى الطرابلسي، وفاء عامر، وجاء في مقدمة الحفل النجم حسين فهمي وزوجته.



ويُعرض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، فيلم The Fabelmans للمخرج ستيفين سبيلبرج، وهو من بطولة، جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج وتوني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.