طارق الشناوي: شيرين تدخل القلب دون استئذان وصوتها رقم واحد في مصر

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب هي الصوت رقم 1 في مصر بلا شك وتدخل القلب دون استئذان، ولكن مؤخرًا بدأ يكون هناك صورة ذهنية سلبية تجاهها وعليها أن تتخلص من ذلك.

وأوضح طارق الشناوي، في حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن جلوس شيرين في المستشفى لمدة 20 يوم يعني إنها كانت تعاني من مشكلة، لأن المستشفى لا تقبل وجود إنسان سوي فيها، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها وجود شخص في مستشفى عنوة".

وتابع: "لابد أن نكون صرحاء أن شيرين عبدالوهاب كانت تعاني من مشكلة ما تسببت في دخولها للمستشفى، وكان لابد أن تتعافي وألا تتزوج من جديد بشكل سريع، وكان لابد لها أن تنتظر وأن يكون قرارها بالزواج نابعًا من إحساسها"، موضحًا أن شيرين عبدالوهاب لم تكن في حالة نفسية جيدة ولكن ضد مقاطعتها.

واستكمل: "مش ممكن نقاطع صوت بنحبه ولكن يجب أن نتعاطف معها، وشيرين عبدالوهاب غير منضبطة نفسيًا ولابد أن تنضبط أولًا وتخرج كل شيء، وحتى هذه اللحظة قراراتها بما فيها العودة لزوجها السابق غير منطقية، وهي حاليًا عادت لزوجها ولكن المشكلة لو رجعت عن الرجوع"، وشيرين مشكلتها عند الدائرة المحيطة بها بأنها مشروع اقتصادي يمكن استثماره لكل شخص حتى أقرب الناس إليها".