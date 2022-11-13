40 ألف مهاجر عبروا القنال الانجليزي إلى بريطانيا في قوارب صغيرة هذا العام

عبر أكثر من 40 ألف مهاجر القنال الانجليزي في قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام، بحسب أرقام بي بي سي، وهو أعلى رقم منذ أن تم البدء باحتساب أرقام الواصلين في عام 2018.

وفي العام الماضي، وصل 28 ألفا و526 شخصاً إلى جنوب إنجلترا، بينما وصل عام 2020 ما يزيد قليلاً عن 8000 شخص.

وستصدر وزارة الدفاع البريطانية الرقم الرسمي يوم الأحد.