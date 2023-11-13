قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، إنّ العدوان الإسرائيلي خلّف أضرارا في 250 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أنّ 51 ألف وحدة سكنية دُمِّرت تدميرا كليا ولم تعد موجودة من الأساس.

وأشار إلى أنّ نحو 200 ألف وحدة سكنية دُمِّرت جزئيا، وبعضها يكون في حاجة إلى وقت طويل لتعود صالحة للسكن.

ولفت إلى أن هذا المشهد هو الذي يفسر الأعداد الكبيرة من النازحين سواء إلى المدارس الحكومية أو مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أو المدارس الخاصة أو إلى المستشفيات والمساجد والكنائس، فضلا عن النزوح الكبير لجنوب غزة.

ونوه بأن عدد النازحين تجاوز 1.5 مليون موطن ما يُشكل 70% من مواطني قطاع غزة، حُشروا في أقل من نصف مساحة القطاع.

ولفت إلى أن البنية التحتية في هذه المناطق والقدرة على الاستيعاب محدودة للغاية، ما جعل من المستحيل تقديم أي خدمات للمواطنين.

ونوه بأنّ الخدمات الأساسية منقطعة منذ اليوم الأول للحرب،وتحديدا المياه والكهرباء والوقود في مجمل قطاع غزة.

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، فيما تفرض قوات الاحتلال حصارا على مستشفيات شمال القطاع.