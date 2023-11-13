 الأهلي: مابولولو لديه مقومات الهداف.. وزيكو يتميز بالانضباط - بوابة الشروق
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الأهلي: مابولولو لديه مقومات الهداف.. وزيكو يتميز بالانضباط

الشروق
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 10:31 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 10:31 م

أشاد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي بإمكانيات كريستوفر مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري ومصطفى زيكو، لاعب نادي زد.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "مابولولو لاعب مجتهد للغاية، وأهدافه بها مهارة فردية وصعوبة وحرص على (خلق من الفسيخ شربات) ".

وأضاف: "جميع أهدافه ليست سهلة، وبها حركة حاسمة، ولديه حجم جيد من الرشاقة، كما أنه يجيد اللعب بالرأسيات، صحيح أنه ليس فلافيو، لكنه ليس سيئًا، وقراراته ليست سيئة".

وتابع: "مابولولو لديه مقومات الهداف، وبلحاج يشاركه صدارة الهدافين، لكنه سجل معظمها من ركلات جزاء.. مابولولو لديه استمرارية وشخصية أفضل من والتر بواليا، مهاجم الأهلي السابق، فبواليا حتى بعد رحيله عن الأهلي لم يقدم نفس مستواه مع الجونة".

وأكمل: "مصطفى زيكو أشيد به من الموسم الماضي ولديه جميع المقومات.. اندهشت لعدم استمراره مع المنتخب الوطني، فهو يدافع جيدًا ويهاجم جيدًا، ولديه قرار، وصانع لعب، ويسدد، ويسجل الأهداف، ولديه انضباط، ويريد تقديم شيء".

وأتم عدلي القيعي تصريحاته قائلًا: "أليو بادجي كانت لديه مميزات تجعله يستمر مع الأهلي، وكنت مستاءً لرحيل وليد أزارو أيضًا، فهو كان هداف الفريق وكان يجلب لنا ركلات الجزاء".


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