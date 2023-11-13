الإعلام الحكومي بغزة: 10 وفيات بمجمع الشفاء بين أطفال خُدج ومرضى وجرحى بسبب انقطاع الكهرباء

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن عشر وفيات سُجلت في مجمع الشفاء الطبي بين أطفال خُدج ومرضى في العناية المركزة وجرحى لم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياتهم لتوقف غرف العمليات، وذلك بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف خلال إفادة صحفية، مساء الاثنين، أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي جراء عدوان الاحتلال 41 ألفا و120 وحدة سكنية، بجانب 222 ألفا و300 وحدة تعرضت للهدم الجزئي.

وأشار إلى أن عدد المقار الحكومية المدمرة وصل إلى 94 مقرا حكوميا، و253 مدرسة منها 63 مدرسة خرجت عن الخدمة بشكل كامل.

وأوضح أن عدوان الاحتلال دمّر 71 مسجدا بشكل كلي، فيما تعرض 156 مسجدا لتدمير جزئي، بجانب استهداف ثلاث كنائس.

وأفاد بأن حجم الخسائر الزراعية جراء العدوان المتواصل، 180 مليون دجولار كخسائر مباشر، حيث جرّف الاحتلال ودمّر أكثر من 25% من المساحات الزراعية بواقع 45 ألف دونم، مع إتلاف آلاف الأشجار المثمرة.