اليونيسف: 347 مليون طفل يعانون من ندرة المياه في جنوب آسيا

يعاني نحو 347 مليون طفل في جنوب آسيا من نقص المياه، وفقا لتقرير نشرته منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اليوم الاثنين.

ويعيش أكثر من ربع أطفال العالم في تلك المنطقة، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

ووفقا لتقرير اليونيسف، فإن 55% من الأطفال في جنوب آسيا يعانون من نقص المياه - وهو أعلى معدل على مستوى العالم.

وقال المدير المسؤول للمنطقة باليونيسف سانجاي ويجيسيكيرا :"إن المياه الآمنة هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ومع ذلك فإن ملايين الأطفال في جنوب آسيا ليس لديهم ما يكفي للشرب في منطقة تعاني من الفيضانات والجفاف وغيرها من الظواهر الجوية القاسية، الناجمة بشكل متزايد عن تغير المناخ".

وتدعو اليونيسف، قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" في دبي نهاية الشهر الجاري، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لتأمين كوكب يستحق أن يعيش عليه الأطفال.

ويقول التقرير إن 594 مليون طفل على مستوى العالم ما زالوا يفتقرون إلى مياه الشرب الأساسية وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، مما يجعلهم عرضة بشكل خاص لندرة المياه والمخاطر والصدمات والضغوط التي يفاقمها المناخ.

وتؤثر ندرة المياه على رفاهية الأطفال ونموهم، وتؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وأمراض الإسهال.

كما تؤثر ندرة المياه على الزراعة والصناعة والنمو الاقتصادي. وقال التقرير إنه إذا كان أداء الأسر الزراعية سيئا، فمن المرجح أن يجبر المزيد على العمل في سن الطفولة.