جلسة خاصة مع فتوح وصبحي في معسكر المنتخب

حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على عقد جلسة خاصة مع الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي بعد إصراره على ضم اللاعبان لمعسكر الفراعنة بشهر نوفمبر الجاري رغم أزمة إيقافهما من قبل نادي الزمالك بعد مشكلة خروجهم من معسكر الفريق الأبيض قبل مواجهة زد في الأسبوع السادس من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة حيبوتي وسيراليون والمقرر لهما يومي 16 و19 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى والثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وانطلق معسكر منتخب مصر اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة جيبوتي في القاهرة، ثم تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 من الشهر نفسه، لمواجهة سيراليون.

وضمت القائمة النهاية لمنتخب مصر بمعسكر شهر نوفمبر كل من محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي.خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي.خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.