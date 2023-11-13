السوداني: نعمل على عدم اتساع دائرة الصراع في غزة وحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين في القواعد العراقية

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأثنين، أن العراق يبذل جهودا كبيرة للعمل على عدم اتساع دائرة الصراع في غزة، والالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية، والمستشارين المتواجدين في القواعد العراقية.

وقال السوداني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لبحث تطورات الأحداث بقطاع غزة "إن ما يحدث في غزّة هي جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وخرق واضح لكل الاتفاقيات والقوانين التي بدأت بفقدان قيمتها أمام الأرقام المفجعة للضحايا وهم في غالبيتهم من المدنيين العزل ونصفهم من الأطفال، بالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من عمليات تهجير قسري"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "أن المجتمع الدولي والقوى العظمى باتت اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لإيقاف الحرب، وفتح ممرات إنسانية من أجل إيصال الماء والغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين".

من جانبه، عبر رئيس وزراء هولندا، عن إدانته لقتل المدنيين الفلسطينيين، ووجوب فتح ممرات إنسانية من أجل وصول المواد الأساسية التي يحتاجها الأهالي في غزة.

وذكر أن "هولندا تتطلع إلى العمل مع الحكومة العراقية في سبيل تحقيق الإستقرار والسلام في المنطقة والعالم".

كما أكد أن هناك "تطابق في موقف هولندا مع العراق بما يخص الحرب في غزّة". بحسب البيان.

ومنذ السابع من الشهر الماضي، شنت المقاومة الإسلامية في العراق هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا ردا على دعم واشنطن لإسرائيل في هجماتها على قطاع غزة، التي تأتي ردا على عملية طوفان الأقصى من جانب حماس التي تضمنت شن هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

كما شنت المقاومة الإسلامية هجومين على مدينة أم الرشراش (إيلات )الإسرائيلية بطائرات مسيرة.

وأعلن البنتاجون مؤخرا أن عدد الهجمات التي استهدفت قواعده في سوريا والعراق بلغ أكثر من 45.