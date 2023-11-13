نائب محافظ البحيرة تشهد بدء موسم جني القطن في قرية بركة غطاس بأبو حمص

شهدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بدء موسم جني القطن بقرية بركة غطاس التابعة لمركز أبوحمص، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص، وموفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وعدد من قيادات مديرية الزراعة.

وأكدت بلبع، في بيان لها، أن البحيرة من المحافظات الزراعية الهامة، ومحصول القطن من المحاصيل الرئيسية بها، حيث تتميز بزراعة قطن طويل التيلة، لافتة إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام 28 ألف فدان من محصول القطن، مشيرة إلى أنه تم بدء موسم جني القطن صنف جيزة 86 بقرية بركة غطاس، حيث تم زراعة 8500 فدان أكثار بنطاق المركز، والذي يمثل نصف إنتاج المحافظة من محصول القطن.

وأشادت نائب المحافظ، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام، ووجهت التحية لكل المزارعين والفلاحين الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الإرشادية.

من جانبه أكد موفق ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في مجال الزراعات الحقلية المتنوعة وذات الإنتاجية العالية، لما يوليه المزارعون من اهتمام كبير بحقولهم، علاوة على جودة التربة وملائمتها لزراعة المحاصيل المتنوعة.