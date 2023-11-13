الهلال الأحمر الفلسطيني: قافلة إخلاء تعجز عن الوصول لمستشفى القدس بسبب القصف

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قافلة الإخلاء التابعة للهلال الأحمر برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عادت أدراجها بعد أن انطلقت اليوم من خانيونس باتجاه مستشفى القدس.

وأوضحت الجمعية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن القافلة اضطرت للعودة بسبب خطورة الأوضاع في منطقة تل الهوى حيث يقع المستشفى، في ظل تواصل القصف وإطلاق النار، ولا يزال الطاقم الطبي والمرضى ومرافقوهم محاصرين داخل المستشفى دون طعام أو ماء أو كهرباء.

ويشهد محيط مستشفيات قطاع غزة، قصفا وحصارا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط أزمة انقطاع التيار الكهربائي إثر نفاد الوقود، بجانب نفاد الأطعمة والمياه والمستلزمات الطبية.

ولليوم الـ38 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، يوم 7 أكتوبر بمنطقة غلاف غزة داخل العمق الإسرائيلي.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في آخر إحصاء لها ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 11 ألف شهيد.