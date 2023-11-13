فتح ترد على تصريح نتنياهو «لا مستقبل للسلطة في غزة»

ردّ أكرم الرجوب عضو مجلس الثوري في حركة فتح الفلسطينية، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن السلطة لا مستقبل لها في قطاع غزة مستقبلا.

وقال خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إن نتنياهو لا يرى أي مستقبل لأي حزب سياسي فلسطيني، كما أنه لا يرى أي مستقبل للشعب الفلسطيني نفسه.

وأضاف أن نتنياهو يريد القضاء على القضية الفلسطينية ويستهدف إنهاء حلم قيام دولة فلسطينية وتشريد شعبها، واصفا نتنياهو بأنه شخصية متطرفة وكذا الحال بالنسبة لوزراء حكومته التابعين لأحزاب يمينية متطرفة.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي للحكومة الإسرائيلية المتطرفة هو ألا يكون هناك وجود للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، لافتا إلى تصريح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي قال إنه لا يريد وجود للسلطة الفلسطينية وأن القضاء عليها يعتبر أولوياته.

ونوه بأن إسرائيل لا يمكن لها البقاء في قطاع غزة كما روج مسئولوها عن نية إقامة مستوطنات داخل القطاع، مُذكرا بأن إسرائيل خرجت من قبل من القطاع جبرا لتعرضها للعديد من الهجمات، ما دفعهم للهروب والمغادرة دون أي ترتيبات مع السلطة.

وأكّد أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام أي محاولة إسرائيلية للتواجد في قطاع غزة، كما أن المقاومة مستمرة ومن ثم سيدفع نتنياهو ثمن العدوان على غزة.

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، فيما تفرض قوات الاحتلال حصارا على مستشفيات شمال القطاع.