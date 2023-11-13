الصحة الفلسطينية: استشهاد 6 أطفال خدّج و9 مرضى في مستشفى الشفاء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الاثنين، أن كل المستشفيات في شمال غزة أصبحت خارج الخدمة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلى وفاة 6 أطفال خدج و9 مرضى؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء بغزة.

ولفت يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، لوكالة «فرانس برس»، إلى «وفاة ستة أطفال خدج و9 في قسم العناية المكثفة؛ بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء، أكبر المؤسسات الاستشفائية في غزة والذي يتعرض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين».

وكان أبو الريش الموجود في مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين، أشار مساء الأحد في حصيلة سابقة إلى «وفاة خمسة أطفال خدج وسبعة مرضى».

وأعلن المستشفى السبت أن 39 طفلا من الخدج لا يزالون في المستشفى. وكان طبيب في منظمة «أطباء بلا حدود» أفاد أيضا أن 17 مريضا موجودون في العناية المركزة.