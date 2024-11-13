انطلاق بطولة كرة القدم الشاطئية في دمياط الجديدة على كأس وزير الإسكان

أطلق الدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، والدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز المدينة، ضربة البداية لبطولة مجلس الأمناء لكرة القدم الشاطئية، التي تقام بين شباب المدينة على كأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ملاعب الشاطئ الخاص "لابلاج".

وأوضح "حفيلة"، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه البطولة ستكون نواة لبطولة سنوية تحمل اسم "دمياط الجديدة"، وستتاح الفرصة لفرق من مدن أخرى تابعة للهيئة للمشاركة فيها، تحت رعاية مجلس أمناء المدينة، مع تخصيص مكافآت وجوائز مالية وعينية للفائزين والمميزين.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أن هذه البطولة تأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب، وتعزيز الصحة العامة، وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، إذ تهدف البطولة أيضاً إلى نشر الثقافة الرياضية بين الشباب، وتعزيز قيم التنافس الشريف وبناء علاقات اجتماعية بينهم.

وتشارك في البطولة ثمانِ فرق مقسمة على مجموعتين، وتحظى برعاية مجلس الأمناء وعدد من المستثمرين في المدينة، مما يعزز من الروابط الاجتماعية والرياضية بين فرق المدينة.