قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر، إن أكثر من 80% من الأطفال الذين استشهدوا خلال 12 شهرا الماضية في لبنان الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي، استشهدوا خلال الأيام الخمسين الأخيرة.

وقال إلدر، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن الأطفال في لبنان يعيشون المرحلة الأكثر دموية بهذه الحرب، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "أكثر من 80% من الأطفال الذين استشهدوا خلال 12 شهرا الماضية في لبنان، قضوا في الخمسين يوما الماضية".

ولفت إلى وجود تحذيرات واضحة من أن "الأسوأ قادم"، مضيفا: "على أصحاب النفوذ اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لفرض وقف إطلاق النار".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 147 ألف من الفلسطينيين، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و287 شهيدا و14 ألفا و222 جريحا، بينهم 203 أطفال و644 امرأة، فضلا عن أكثر من مليون و200 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الثلاثاء.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​