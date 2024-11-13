وزير الطيران يبحث مع وزير المواصلات البحريني سُبل تعزيز التعاون الثنائي

التقى سامح الحفني وزير الطيران المدنى، على هامش فعاليات معرض البحرين الدولي ٢٠٢٤، بنظيره البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله الخليفة وزير المواصلات والاتصالات ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، وذلك بحضور السفيرة ريهام خليل سفيرة مصر لدى البحرين، والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري.

يأتي ذلك في ضوء مشاركة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بحضور الافتتاح الرسمي لمعرض البحرين الدولي ٢٠٢٤ في نسخته السابعة ، والمقام بقاعدة الصخير الجوية بدولة البحرين، والذي افتتحه الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني بما يحقق الاستفادة الإيجابية والمرجوة لصالح البلدين، وتم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تدعم مجالات التعاون المستقبلي في مجال الطيران المدني وبما يحقق الأهداف المشتركة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما تم مناقشة طلب الجانب البحريني بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة ورحلات الشحن الجوي بين مصر و البحرين، بما يعزز الروابط التجارية والاقتصادية فيما بينهما.

ومن جهته، أعرب الوزير عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لمسها منذ وصوله دولة البحرين الشقيقه، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الدولي الهام، والذي يعكس قوة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات.

وقدم وزير الطيران المدني التهنئة لنظيره البحريني لتوليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له كل التوفيق والسداد،، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث الهام والذي يعكس مكانة البحرين كمركز إقليمى متقدم للابتكار في مجال صناعة النقل الجوى.

وأشار إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يرحب بمزيد من التعاون الفعال، في ضوء الدور المؤثر الذي تقوم به دولة البحرين الشقيقة في مجال الطيران بمنطقة الخليج العربي، وبما تحظى به من خبرات متميزة في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية المعرض والذي يُعد فرصة حقيقية لعقد اللقاءات والمباحثات الهامة التي تدعم العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.



وفي سياق متصل، أعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله الخليفة وزير المواصلات والاتصالات البحريني، عن ترحيبه بالدكتور سامح الحفني والوفد المصري المرافق له؛ لحضورهم الافتتاح الرسمي للمعرض، مؤكدًا على قوة علاقات التعاون الوثيقة والتاريخية التي تجمع مصر والبحرين في شتى المجالات.

وأوضح الدور المحوري لمعرض البحرين الدولي للطيران في توطيد العلاقات المشتركة بين جميع الدول المشاركة في هذا الحدث الهام، كونه منصة فعالة تهتم باستعراض التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في مجالات الطيران المدني، مضيفًا أن البحرين تتطلع بشكل مستمر ودائم لتعميق أوجه التعاون المستقبلي مع مصر في كل أنشطة الطيران المدني، بما يحقق الأهداف المشتركة التي تخدم البلدين.

هذا ويُعد معرض البحرين الدولي للطيران أحد أبرز الفعاليات الإقليمية والدولية في قطاع الطيران، والذي يجمع قادة وخبراء الصناعة والشركات الكبرى لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطيران.

ويأتي تنظيم معرض البحرين الدولي للطيران بشكل دوري كل عامين ضمن الخطة الاستراتيجية لمملكة البحرين التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع صناعة الطيران والسفر والسياحة والفعاليات الدولية الكبرى.