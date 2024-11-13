 ضبط 3 تجار مخدرات بـ60 كليو حشيش في الإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط 3 تجار مخدرات بـ60 كليو حشيش في الإسكندرية

مصطفى عطية:
نشر في: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 12:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 12:51 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 عناصر إجرامية بالبحيرة والإسكندرية بحوزتهم مخدرات تقدر بـ5 ملايين جنيه.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكن الأمن عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى بمنطقة الدلنجات في البحيرة، وبحوزته 20 كيلو حشيش.

وفي الإسكندرية ضبط عنصر إجرامى بمنطقة باب شرق، وبحوزته 24 كيلو حشيش.

وعنصر إجرامى بمنطقة الدخيلة، وبحوزته 15 كيلو حشيش وكمية من مخدر الأفيون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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