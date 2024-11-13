استطلاع: الألمان يرون فرصة بقاء شولتس في السلطة ضئيلة

كشف استطلاع للرأي أن المواطنين في ألمانيا يرون أن مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، لديه فرص كبيرة للفوز في الانتخابات العامة المقبلة، بينما تعد فرص المستشار أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتلااكي الديمقراطي ضئيلة للغاية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن 44% من حوالي 2200 مشارك في الاستطلاع يرون أن ميرتس لديه احتمالية أفضل لقيادة الحكومة الاتحادية المقبلة، ويرى 6% فقط أن شولتس لديه فرص أفضل، مقابل 7% لمرشح حزب الخضر وزير الاقتصاد روبرت هابيك.

في المقابل لم يستطع 29% ممن شملهم الاستطلاع تحديد ما ستؤول إليه الانتخابات المتوقع إجراؤها في 23 فبراير المقبل. وفي الوقت نفسه ذكر 13% من الألمان أن زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، لديها فرص أفضل لأن تصبح المستشارة.

وكان قد طُلب من الذين شملهم الاستطلاع تقديم تقييم بغض النظر عن تفضيلاتهم الحزبية. ومن الناحية العملية، لا يمكن لفايدل أن تصبح مستشارة لأن باقي الأحزاب الأخرى ليست على استعداد لتشكيل ائتلاف معها، كما أن حزب البديل من أجل ألمانيا، على الرغم من قوته النسبية في استطلاعات الرأي، بعيد عن الأغلبية المطلقة.

كما تم تقييم فرص شولتس على أنها ضعيفة من قبل أولئك الذين صوتوا لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات عام 2021، حيث توقع 8% منهم فقط، أي أكثر بقليل من متوسط جميع الذين شملهم الاستطلاع، حصوله على ولاية ثانية في منصبه.