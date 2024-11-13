الناقد عصام زكريا: طلاب معهد السينما مستقبل الصناعة ومرحب بهم في مهرجان القاهرة السينمائي

قال الناقد عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، إن طلاب معهد السينما مرحب بهم، مشيرًا إلى أن كل طالب سيأتي صباح غدٍ الخميس إلى مكتب استخرج بطاقات المهرجان في الهناجر بالأوبرا، ومعه كارنيه حديث يثبت وجوده في معهد السينما سيصدر له المهرجان بطاقة الدورة 45 على الفور.

ولفت زكريا، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الطالب الذي لا يوجد معه كارنيه سنة 2024، فعليه أن يأتي بخطاب معتمد من المعهد، وسيلتزم المهرجان بإصدار بطاقة له على الفور، مؤكدا أن من يواجه اي مشكلة فليتواصل معه شخصيا.

وأوضح "زكريا"، أنه تواصل مع إدارة المعهد، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مشكلة في استخراج بطاقات المهرجان، للطلاب، لكن ما حدث أن المعهد يريد أن يصدر قائمة بطاقات لقائمة كبيرة من أساتذة المعهد بالمجان، وقد طلب المهرجان تقليص هذا العدد حتى لا يصدر بطاقات لمن لن يحضر ولكنه فوجئ بتصدير هذه الأزمة، وكأن المهرجان يتعنت ضد معهد السينما وهذا ليس حقيقي.

وأكد "زكريا" في تصريحات لـ"الشروق"، أن المهرجان يصنع من أجل محبي السينما، وفي مقدمتهم طلاب معهد السينما، الذين هم مستقبل الصناعة، وبالتالي ليس معقولًا أن يتعنت المهرجان في إصدار بطاقة الدورة 45 لهم، لافتا في الوقت نفسه إلى أن ما يهمه بشكل شخصي هو حضور الجمهور الأفلام، وأكثر فئة حريصة على ذلك هم طلاب معهد السينما.