قال علي فايز محامي فرد الأمن في قضية إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، إنهم سعوا للصلح في قضية اللاعب.

وكان حكم قضائي قد صدر بحبس إمام عاشور لمدة ستة أشهر، في واقعة المشاجرة التي وقعت مع فرد الأمن في مول تجاري، علما بأن هذا الحكم كان بمثابة إلغاء لحكم براءة حصل عليه اللاعب في حكم أول درجة.

وأضاف فايز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الهدف الأول والأساسي لفرد الأمن "عبدالله " هو الاعتذار، بينما رفض اللاعب الاعتذار له فاتجه المجني عليه للإجراءات القانونية.

وأشار إلى التواصل مع عبدالله من قبل وسيط في النادي الأهلي لحل المشكلة، وتحرك عبدالله للنادي الأهلي وانتظر 6 ساعات، وبعد تلك المدة اعتذروا عن الموعد ولم يأت له أحد، وفق روايته.

وذكر أن المجني عليه طلب تعويضا طبقا للقانون، لكن الخلاف كان بشأن آليات تنفيذ الحكم، متابعا: "عبدالله اتفصل عشان المول مش عايز مشاكل.. دا انقطع رزقه".

وتابع: منطوق الحكم لا يشتمل الكفالة، وهذا الحكم واجب النفاذ"، موضحا أنه لم يتم تحديد الجلسة القادمة (بعد إعلان محامي اللاعب الاستئناف على الحكم).