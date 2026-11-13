أدهم معتز يتأهل لدور الـ64 الرئيسي بكأس العالم لسلاح السيف

نجح أدهم معتز لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، في التأهل لدور الـ64 الرئيسي لفردي الرجال في بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة خلال الفترة ما بين 12 وحتى 15 نوفمبر الجاري في العاصمة الجديدة.

وتمكن أدهم من تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بعدما نجح في الفوز في 6 مباريات من أصل 6 لقاءات خاضها على أبطال الأردن واليابان والمغرب وروسيا وأوكرانيا والصين ليتأهل مباشرة لدور الـ64 الرئيسي.

وبذلك يلحق أدهم بلاعبي المنتخب أحمد هشام ومحمد عامر وزياد السيسي الذين تم تأهيلهم مباشرة لدور الـ64 الرئيسي دون خوض منافسات المجموعات والأدوار التمهيدية اليوم، وذلك بفضل تصنيفهم المتقدم، حيث يتواجدون ضمن أفضل 16 لاعبًا بالبطولة.

ومن المنتظر أن تستأنف منافسات فردي السيدات وفردي الرجال غدا السبت بداية من دور الـ64 الرئيسي وحتى المباراة النهائية.

وتشهد منافسات فردي السيدات غدا مشاركة البطلة المصرية جاسمين عطية وذلك بعدما نجحت في التأهل لدور الـ64 الرئيسي بالأمس بعد تخطيها دور المجموعات ودور الـ64 التمهيدي.

ويشارك في البطولة نحو 390 لاعبًا ولاعبة يمثلون 42 دولة من مختلف أنحاء العالم وذلك بعد الثقة التي منحها الاتحاد الدولي للسلاح لمصر بعد النجاح في تنظيم العديد من البطولات خلال السنوات الماضية.