سقوط المتهمين بقتل هارب من إعدام بالجيزة

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ضبط قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن الجيزة، المتهمين بإطلاق النار على عاطل وإصابته مما أدى إلى وفاته فور نقله للمستشفى بالجيزة.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد من مستشفى الشيخ زايد التخصصى، بوصول (عاطل - 35 سنة) محكوم عليه غيابياً بالإعدام شنقا فى قضية قتل عمد وشروع فى قتل وحيازة أسلحة وذخيرة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى حادث مقتل عاطل مُقيم دائرة مركز منشأة القناطر.

وبسؤال شقيقيه (مقاول - 29 سنة) ، ومحامى - 32 سنة) مقيمان بذات العزبة، اتهما 3 عاطلين

بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته حال تواجده بمزرعة بمنطقة وادى النخيل بالكيلو 52 طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوى، أخذاً بالثأر لمقتل شقيق المتهم أحدهم ونجل عم الآخرين.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع، وضباط مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير المباحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 4 عاطلين لأثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بمنشأة القناطر بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم، تم ضبطهم عدا المتهم الرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تفصيلياً أخذاً بالثأر.